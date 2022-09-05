Самый дорогой торговый центр в ЯНАО подешевел втрое

В ЯНАО почти в три раза снизили цену на самый дорогой торговый центр

На здание максимально снизили цену Фото: Размик Закарян © URA.RU

На недостроенный торговый центр, находящийся на улице Подшибякина в Салехарде (ЯНАО), снизили цену более чем на 100 миллионов рублей. Здание выставлено на продажу на сайте Avito за 64 миллиона рублей.

«Продажа суперсовременного торгового центра. На данный момент построено 35% здания. Имеются все стройматериалы», — говорится в описании к объявлению. На данный момент цена ТЦ — 64 800 000 рублей.

Ранее данный торговый центр стоил 170 миллионов рублей. Его строительством занимался местный бизнесмен. Проект несколько лет находится в стадии незавершенного строительства.