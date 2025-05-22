Путин вручил Лаврову высшую награду страны

Глава МИД Сергей Лавров получил от Путина орден Андрея Первозванного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил преданность Лаврова интересам России
Путин отметил преданность Лаврова интересам России Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Кремле.

«Талант, знания и опыт главного дипломата России Сергея Лаврова принесли ему безусловное уважение как в России так и в мире», — заявил Путин в ходе награждения Лаврова орденом Андрея Первозванного. Его слова приводит ТАСС. Глава государства отметил преданность Лаврова России и готовность министра в любой обстановке отстаивать интересы страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин наградил главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Кремле. «Талант, знания и опыт главного дипломата России Сергея Лаврова принесли ему безусловное уважение как в России так и в мире», — заявил Путин в ходе награждения Лаврова орденом Андрея Первозванного. Его слова приводит ТАСС. Глава государства отметил преданность Лаврова России и готовность министра в любой обстановке отстаивать интересы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...