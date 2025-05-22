Путин вручил Лаврову высшую награду страны

Президент РФ Владимир Путин наградил главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Кремле.
«Талант, знания и опыт главного дипломата России Сергея Лаврова принесли ему безусловное уважение как в России так и в мире», — заявил Путин в ходе награждения Лаврова орденом Андрея Первозванного. Его слова приводит ТАСС. Глава государства отметил преданность Лаврова России и готовность министра в любой обстановке отстаивать интересы страны.
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