В США самолет рухнул на жилые дома, где живут военные

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) самолет Cessna 550 потерпел крушение, врезавшись в жилой дом, из-за чего еще 15 зданий загорелись и получили повреждения. Известно, что в районе происшествия живут военные с семьями. Об этом сообщает местное издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителей экстренных служб.
«Небольшой самолет врезался в район Сан-Диего в четверг утром из-за тумана, в результате чего загорелось около 15 домов и транспортных средств», — передают авторы издания. По данным источника, авиакатастрофа произошла при очень густом тумане, который затруднял видимость в районе происшествия. Помощник начальника пожарной охраны Дэн Эдди на пресс-конференции подчеркнул, что ЧП произошло в густонаселенном районе, где проживает несколько семей военных.
Информации о пострадавших пока нет, также неизвестно, сколько человек находилось на борту разбившегося воздушного судна. Известно, что данная модель самолета способна перевозить до восьми человек. Cотрудники пожарных служб оперативно прибыли на место катастрофы и приступили к ликвидации возгораний в пострадавших зданиях.
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