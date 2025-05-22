22 мая 2025

Гладков попросил у Путина три миллиарда на четыре деревни

Гладков попросил Путина выделить 3 млрд рублей на отселение жителей Белгородщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков попросил у Путина деньги на расселение четырех деревень
Гладков попросил у Путина деньги на расселение четырех деревень Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить 3 млрд рублей на отселение жителей четырех деревень региона. Просьба прозвучала во время совещания президента с правительством РФ.

«Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жесткой агрессии, когда нам пришлось отселять весь район», — сказал глава региона. По информации Гладкова, три населенных пункта Краснояружского района практически перестали существовать после обстрелов, а один из них закрыт уже год и там никто не проживает.

Ранее Путин поручил правительству и профильным ведомствам подготовить комплексную программу восстановления пострадавших приграничных территорий, уделив особое внимание вопросам компенсаций и предоставления жилья жителям Белгородской, Курской и Брянской областей. Власти региона неоднократно отмечали необходимость дополнительной поддержки для граждан, чьи дома были разрушены в результате обстрелов.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить 3 млрд рублей на отселение жителей четырех деревень региона. Просьба прозвучала во время совещания президента с правительством РФ. «Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жесткой агрессии, когда нам пришлось отселять весь район», — сказал глава региона. По информации Гладкова, три населенных пункта Краснояружского района практически перестали существовать после обстрелов, а один из них закрыт уже год и там никто не проживает. Ранее Путин поручил правительству и профильным ведомствам подготовить комплексную программу восстановления пострадавших приграничных территорий, уделив особое внимание вопросам компенсаций и предоставления жилья жителям Белгородской, Курской и Брянской областей. Власти региона неоднократно отмечали необходимость дополнительной поддержки для граждан, чьи дома были разрушены в результате обстрелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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