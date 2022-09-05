Тюменцы, пострадавшие в ДТП на Червишевском тракте, находятся в реанимации

Тюменцы, пострадавшие в ДТП на трассе Курган-Тюмень, находятся в тяжелом состоянии

06 сентября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось 5 сентября на участке федеральной автодороги Курган-Тюмень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пострадавшие в результате ДТП на Червишевском тракте тюменцы находятся в реанимации с черепно-мозговыми травмами. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «В результате ДТП на Червишевском тракте в Тюмени 5 сентября пострадали двое человек. Оба пациента в настоящий момент переведены в отделение реанимации, их состояние тяжелое. У обоих пациентов черепно-мозговые травмы», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что под Тюменью, на участке федеральной трассы Курган-Тюмень произошло массовое ДТП с пострадавшими. Очевидцы делились видео с места событий в социальных сетях.

Пострадавшие в результате ДТП на Червишевском тракте тюменцы находятся в реанимации с черепно-мозговыми травмами. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «В результате ДТП на Червишевском тракте в Тюмени 5 сентября пострадали двое человек. Оба пациента в настоящий момент переведены в отделение реанимации, их состояние тяжелое. У обоих пациентов черепно-мозговые травмы», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что под Тюменью, на участке федеральной трассы Курган-Тюмень произошло массовое ДТП с пострадавшими. Очевидцы делились видео с места событий в социальных сетях.