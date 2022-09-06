В Тюменской области на станции Утяшево с рельсов сошли три грузовых вагона. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина происшествия устанавливается.
«7 сентября 2022 года в 01:28 на станции Утяшево города Тюмень Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход трех грузовых вагонов без опрокидывания. Предварительная причина устанавливается. Пострадавших нет. Задержки графика движения не допущено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место инцидента отправились сотрудники правоохранительных органов и транспортный прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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