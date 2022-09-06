06 сентября 2022

В Тюменской области грузовые вагоны сошли с рельсов. Видео

В Тюменской области на станции Утяшево три грузовых вагона сошли с рельсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Три грузовых вагона сошли с рельсов Фото:

В Тюменской области на станции Утяшево с рельсов сошли три грузовых вагона. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина происшествия устанавливается.

«7 сентября 2022 года в 01:28 на станции Утяшево города Тюмень Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход трех грузовых вагонов без опрокидывания. Предварительная причина устанавливается. Пострадавших нет. Задержки графика движения не допущено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место инцидента отправились сотрудники правоохранительных органов и транспортный прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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В Тюменской области на станции Утяшево с рельсов сошли три грузовых вагона. Об этом сообщает telegram-канал уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина происшествия устанавливается. «7 сентября 2022 года в 01:28 на станции Утяшево города Тюмень Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход трех грузовых вагонов без опрокидывания. Предварительная причина устанавливается. Пострадавших нет. Задержки графика движения не допущено», — говорится в сообщении. Отмечается, что на место инцидента отправились сотрудники правоохранительных органов и транспортный прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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