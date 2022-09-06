06 сентября 2022

Тюменские дороги сковали километровые пробки

На дорогах Тюмени появились огромные пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы пожаловались на огромные пробки в центре города Фото:

Центральные улицы Тюмени сковали километровые пробки. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. В областном ГИБДД предположили, что появление дорожных заторов напрямую связано с началом учебного года и ухудшением погоды.

«Очень плотно стоят улицы Профсоюзная и 50 лет Октября. Там много машин, которые практически не двигаются. Сейчас лучше на центральные дороги Тюмени не выезжать. Пробки — нереальные», — пояснил один из горожан в беседе с URA.RU.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения на улицах Профсоюзная, 50 лет Октября, Советская, Орджоникидзе, Мориса Тореза и т. д. оценивается в максимальные 10 баллов. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области предположили, что пробки на дорогах могут быть связаны с началом учебного года. «Крупных ДТП в центре Тюмени на данный момент нет. Видимо, родители везут своих детей из школ. Дожди тоже повлияли. В целом — обычный вечерний час пик», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.

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Центральные улицы Тюмени сковали километровые пробки. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. В областном ГИБДД предположили, что появление дорожных заторов напрямую связано с началом учебного года и ухудшением погоды. «Очень плотно стоят улицы Профсоюзная и 50 лет Октября. Там много машин, которые практически не двигаются. Сейчас лучше на центральные дороги Тюмени не выезжать. Пробки — нереальные», — пояснил один из горожан в беседе с URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения на улицах Профсоюзная, 50 лет Октября, Советская, Орджоникидзе, Мориса Тореза и т. д. оценивается в максимальные 10 баллов. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области предположили, что пробки на дорогах могут быть связаны с началом учебного года. «Крупных ДТП в центре Тюмени на данный момент нет. Видимо, родители везут своих детей из школ. Дожди тоже повлияли. В целом — обычный вечерний час пик», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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