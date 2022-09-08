В Тюмени неизвестный расстрелял машины из пневматического оружия

Инцидент произошел в тюменском микрорайоне КПД Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени неизвестные обстреливают из пневматического оружия машины жителей района КПД. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Тюмень Online» соцсети «ВКонтакте».

«Внимание жителям КПД, а точнее жильцам домов по улице Текстильной, 21 и Республики, 185! Сегодня с утра обнаружил обстрелянное из воздушки лобовое стекло своего автомобиля. Какой-то гаденыш до этого обстрелял „Ладу Ларгус“, а сегодня обнаружил три скола на своем лобовом. Будьте осторожны, сегодня по машинам лупит, а завтра людей без глаз оставит», — говорится в посте группы «Тюмень Online».

Местный житель поделился фотографией. На фото видно отверстия от пуль на лобовом стекле. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неизвестные обстреливали окна квартир. Жители также сообщили об инциденте в социальных сетях.

Обновлено 9 сентября 2022 года в 12:57.

В УМВД по Тюменской области прокомментировали информацию об инциденте. «В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На фото видны следы от пуль Соцсеть «ВКонтакте»