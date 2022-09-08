08 сентября 2022

В Тюмени на автомобильную парковку обрушилась кирпичная стена. Видео

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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, аварийный дом, трещина в доме, кирпич, расселение
Обвал стены произошел в ЖК «Финский залив» Фото:

В ЖК «Финский залив» во время сноса кирпичного здания на площадку, на которой были припаркованы машины, обрушилась кирпичная стена. Информация об этом была опубликована в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

На видео запечатлен момент обрушения стены. Очевидцы, опубликовавшие видео, утверждают, что обломками осыпало рядом припаркованные машины, долетело даже до тех, что находились дальше от места происшествия.

В комментариях под видео тюменцы делятся своими предположениями о причине обвала стены: «Такое ощущение что само упало. Или не специально задели и стена развалилась», — сообщает Давид Алян. И о том, как должен быть организован процесс демонтажа здания: «Там вообще оцепление должно быть метров 500 и ни одной живой души быть не должно. Но у нас как и везде все тяп-ляп», — комментирует Максим Иванов.

Ранее агентство писало о том, как в Тюмени кирпичная стена обрушилась на ребенка. Инцидент произошел в поселке Боровский.

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В ЖК «Финский залив» во время сноса кирпичного здания на площадку, на которой были припаркованы машины, обрушилась кирпичная стена. Информация об этом была опубликована в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлен момент обрушения стены. Очевидцы, опубликовавшие видео, утверждают, что обломками осыпало рядом припаркованные машины, долетело даже до тех, что находились дальше от места происшествия. В комментариях под видео тюменцы делятся своими предположениями о причине обвала стены: «Такое ощущение что само упало. Или не специально задели и стена развалилась», — сообщает Давид Алян. И о том, как должен быть организован процесс демонтажа здания: «Там вообще оцепление должно быть метров 500 и ни одной живой души быть не должно. Но у нас как и везде все тяп-ляп», — комментирует Максим Иванов. Ранее агентство писало о том, как в Тюмени кирпичная стена обрушилась на ребенка. Инцидент произошел в поселке Боровский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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