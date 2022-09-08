В ЖК «Финский залив» во время сноса кирпичного здания на площадку, на которой были припаркованы машины, обрушилась кирпичная стена. Информация об этом была опубликована в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
На видео запечатлен момент обрушения стены. Очевидцы, опубликовавшие видео, утверждают, что обломками осыпало рядом припаркованные машины, долетело даже до тех, что находились дальше от места происшествия.
В комментариях под видео тюменцы делятся своими предположениями о причине обвала стены: «Такое ощущение что само упало. Или не специально задели и стена развалилась», — сообщает Давид Алян. И о том, как должен быть организован процесс демонтажа здания: «Там вообще оцепление должно быть метров 500 и ни одной живой души быть не должно. Но у нас как и везде все тяп-ляп», — комментирует Максим Иванов.
Ранее агентство писало о том, как в Тюмени кирпичная стена обрушилась на ребенка. Инцидент произошел в поселке Боровский.
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