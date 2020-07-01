Инцидент произошел 30 июня в поселке Боровский Тюменского района Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Боровский Тюменского района на ребенка упала кирпичная стена. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации. Самовольную постройку возвел один из жителей многоэтажки, сделав таким образом из пространства под своим балконом своеобразный погреб, одна из стен которого и обрушилась на играющих рядом детей.

«Информация об этом появилась в социальных сетях. Там кто-то предположил, что на ребенка упала бетонная стена. Могу сказать, что это точно не бетон, а кирпичная кладка. Владельцы сделали что-то вроде погреба. Местные мальчишки играли под балконом. Говорят, что-кто-то из них начал эту кирпичную кладку пинать, после чего она обвалилась на одного из детей», — пояснили агентству в пресс-службе администрации Тюменского района.

В областном департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что ребенок, на которого упала стена из кирпичей, серьезных травм не получил. Бригада скорой помощи приехала к месту происшествия спустя 12 минут после вызова и увезла его в ОКБ №2.

«У ребенка диагностировали ушибы и ссадины голени. После оказания необходимой медицинской помощи пациенту рекомендовали находиться под амбулаторным наблюдением», — пояснили агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Очевидцы утверждают, что до обрушения дети пинали кирпичную кладку Соцсеть «ВКонтакте», паблик Боровский luxury