Телеканал "Россия" готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане

На месте работала съемочная группа ГТРК «Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ГТРК «Россия» готовит сюжет о работе курганских управляющих компаний. Съемки проходили по адресам: пр. Машиностроителей, 11а и Дзержинского, 2.

«ГТРК „Россия“ готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, злостно не выполняют решения Курганского городского суда по возложению обязанностей по текущему ремонту и содержанию общего имущества», — написал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию в начале сентября получила ООО «УК «Победа». Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган».

Съемочная бригада готовит сюжет для телевидения Фото: telegram-канал Ивана Камшилова

Не вооруженным глазом заметно, что помещению требуется капитальный ремонт Фото: telegram-канал Ивана Камшилова