ГТРК «Россия» готовит сюжет о работе курганских управляющих компаний. Съемки проходили по адресам: пр. Машиностроителей, 11а и Дзержинского, 2.
«ГТРК „Россия“ готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, злостно не выполняют решения Курганского городского суда по возложению обязанностей по текущему ремонту и содержанию общего имущества», — написал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию в начале сентября получила ООО «УК «Победа». Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган».
Съемочная бригада готовит сюжет для телевидения
Фото: telegram-канал Ивана Камшилова
Не вооруженным глазом заметно, что помещению требуется капитальный ремонт
Фото: telegram-канал Ивана Камшилова
Телевизионщики пообщались с жильцами
Фото: telegram-канал Ивана Камшилова
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ГТРК «Россия» готовит сюжет о работе курганских управляющих компаний. Съемки проходили по адресам: пр. Машиностроителей, 11а и Дзержинского, 2. «ГТРК „Россия“ готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, злостно не выполняют решения Курганского городского суда по возложению обязанностей по текущему ремонту и содержанию общего имущества», — написал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию в начале сентября получила ООО «УК «Победа». Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган».