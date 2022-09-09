09 сентября 2022
08 сентября 2022

Работу недобросовестных УК в Кургане осветят на федеральном канале. Фото

Телеканал "Россия" готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., видеокамера, видео съемка
На месте работала съемочная группа ГТРК «Россия» Фото:

ГТРК «Россия» готовит сюжет о работе курганских управляющих компаний. Съемки проходили по адресам: пр. Машиностроителей, 11а и Дзержинского, 2.

«ГТРК „Россия“ готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, злостно не выполняют решения Курганского городского суда по возложению обязанностей по текущему ремонту и содержанию общего имущества», — написал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию в начале сентября получила ООО «УК «Победа». Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган».

Съемочная бригада готовит сюжет для телевидения
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Не вооруженным глазом заметно, что помещению требуется капитальный ремонт
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Телевизионщики пообщались с жильцами
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ГТРК «Россия» готовит сюжет о работе курганских управляющих компаний. Съемки проходили по адресам: пр. Машиностроителей, 11а и Дзержинского, 2. «ГТРК „Россия“ готовит сюжет о работе ЖКХ в Кургане. Управляющие компании, обслуживающие эти дома, злостно не выполняют решения Курганского городского суда по возложению обязанностей по текущему ремонту и содержанию общего имущества», — написал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию в начале сентября получила ООО «УК «Победа». Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган».
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