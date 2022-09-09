09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ЯНАО по дороге на переправу загорелся автомобиль. Фото

В Салехарде по дороге на переправу загорелся автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
В Салехарде по дороге на переправу загорелся автомобиль Фото:

В ЯНАО загорелся автомобиль по дороге к переправе Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщает telegram-канал «Нам по дороге. Ямал».

«В Салехарде по дороге на переправу горит автомобиль», — сообщается в Telegram. На месте происшествия работают пожарные.

Корреспондент URA.RU обратился за подробностями в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Тазовский произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Пострадавший ребенок доставлен в больницу.

Фото:

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В ЯНАО загорелся автомобиль по дороге к переправе Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщает telegram-канал «Нам по дороге. Ямал». «В Салехарде по дороге на переправу горит автомобиль», — сообщается в Telegram. На месте происшествия работают пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за подробностями в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Тазовский произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Пострадавший ребенок доставлен в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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