В Салехарде по дороге на переправу загорелся автомобиль
В ЯНАО загорелся автомобиль по дороге к переправе Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщает telegram-канал «Нам по дороге. Ямал».
«В Салехарде по дороге на переправу горит автомобиль», — сообщается в Telegram. На месте происшествия работают пожарные.
Корреспондент URA.RU обратился за подробностями в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Тазовский произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Пострадавший ребенок доставлен в больницу.
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