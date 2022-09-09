В поселке ЯНАО иномарка сбила ребенка

В поселке Тазовский (ЯНАО) водитель "Honda" сбил несовершеннолетнего пешехода

10 сентября 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

В поселке Тазовский водитель «Honda» сбил несовершеннолетнего Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Тазовском водитель автомобиля «Honda» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «09.09.2022 г., около 12 часов 55 мин., в районе д. 38 по ул. Пушкина, п. Тазовский, водитель а/м „Нonda“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — сообщается в соцсети. В результате ДТП пешеход госпитализирован. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. В результате ДТП девочка не пострадала.

В поселке Тазовском водитель автомобиля «Honda» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «09.09.2022 г., около 12 часов 55 мин., в районе д. 38 по ул. Пушкина, п. Тазовский, водитель а/м „Нonda“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — сообщается в соцсети. В результате ДТП пешеход госпитализирован. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. В результате ДТП девочка не пострадала.