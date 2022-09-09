09 сентября 2022
08 сентября 2022

В поселке ЯНАО иномарка сбила ребенка

В поселке Тазовский (ЯНАО) водитель "Honda" сбил несовершеннолетнего пешехода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 2. Нижневартовск, хонда, логотип, бренд, honda
В поселке Тазовский водитель «Honda» сбил несовершеннолетнего Фото:

В поселке Тазовском водитель автомобиля «Honda» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«09.09.2022 г., около 12 часов 55 мин., в районе д. 38 по ул. Пушкина, п. Тазовский, водитель а/м „Нonda“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — сообщается в соцсети. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. В результате ДТП девочка не пострадала.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В поселке Тазовском водитель автомобиля «Honda» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «09.09.2022 г., около 12 часов 55 мин., в районе д. 38 по ул. Пушкина, п. Тазовский, водитель а/м „Нonda“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — сообщается в соцсети. В результате ДТП пешеход госпитализирован. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. В результате ДТП девочка не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...