В поселке ЯНАО иномарка сбила ребенка

В поселке Тазовском водитель автомобиля «Honda» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».
«09.09.2022 г., около 12 часов 55 мин., в районе д. 38 по ул. Пушкина, п. Тазовский, водитель а/м „Нonda“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — сообщается в соцсети. В результате ДТП пешеход госпитализирован.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку. В результате ДТП девочка не пострадала.
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