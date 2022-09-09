Полумарафон условно разделит Тобольск на северную и южную часть Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске 11 сентября пройдет полумарафон, из-за которого по семи улицам будет изменено движение. Также трасса забега разделит город на две части: южную и северную. Перебраться между ними можно только по одному пути, о чем рассказали в мэрии города.

«Трасса полумарафона условно разделит город на северную и южную часть, курирование личного транспорта между которыми будет осуществляться через федеральную автодорогу», — сообщили в администрации Тобольска. Участок для забега пройдет по улицам С. Ремезова, Октябрьской, Кондинской. Также он затронет следующие проспекты: Комсомольский, Менделеева, Дзираева и переулок Свердловский.

Также для удобства в пресс-службе подготовили инфографику, которая подробно объясняет схему перекрытия дорог и способ реорганизации автомобильного движения. Марафон продлится с 8:00 до 13:00.