09 сентября 2022

Ради марафона в Тобольске перекроют проезды из одной части города в другую. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск
Полумарафон условно разделит Тобольск на северную и южную часть Фото:

В Тобольске 11 сентября пройдет полумарафон, из-за которого по семи улицам будет изменено движение. Также трасса забега разделит город на две части: южную и северную. Перебраться между ними можно только по одному пути, о чем рассказали в мэрии города.

«Трасса полумарафона условно разделит город на северную и южную часть, курирование личного транспорта между которыми будет осуществляться через федеральную автодорогу», — сообщили в администрации Тобольска. Участок для забега пройдет по улицам С. Ремезова, Октябрьской, Кондинской. Также он затронет следующие проспекты: Комсомольский, Менделеева, Дзираева и переулок Свердловский.

Также для удобства в пресс-службе подготовили инфографику, которая подробно объясняет схему перекрытия дорог и способ реорганизации автомобильного движения. Марафон продлится с 8:00 до 13:00.

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В Тобольске 11 сентября пройдет полумарафон, из-за которого по семи улицам будет изменено движение. Также трасса забега разделит город на две части: южную и северную. Перебраться между ними можно только по одному пути, о чем рассказали в мэрии города. «Трасса полумарафона условно разделит город на северную и южную часть, курирование личного транспорта между которыми будет осуществляться через федеральную автодорогу», — сообщили в администрации Тобольска. Участок для забега пройдет по улицам С. Ремезова, Октябрьской, Кондинской. Также он затронет следующие проспекты: Комсомольский, Менделеева, Дзираева и переулок Свердловский. Также для удобства в пресс-службе подготовили инфографику, которая подробно объясняет схему перекрытия дорог и способ реорганизации автомобильного движения. Марафон продлится с 8:00 до 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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