Подростки в ЯНАО выдали соль за наркотик

В Лабытнанги подростки выдали соль за наркотик

Подростов ждет экспертиза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) подростки попали в полицию из-за шутки с запрещенным веществом. Они пытались выдать соль за наркотическое вещество, сообщается в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята решили столовую соль под видом наркотика обменять на электронную сигарету», — указано в сообщении. Отмечается, что подростов ждет экспертиза. Также проверка будет проведена в школах.

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО журналистам «МК Ямал» рассказали, что происшествие зарегистрировано полицейскими. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 17-летний подросток вступил в преступную группу, оборудовал тайник с наркотиками, также у него при себе была крупная партия вещества для продажи. Однако юноша был пойман полицейскими — теперь его ждет суд.