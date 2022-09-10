10 сентября 2022
09 сентября 2022

Подростки в ЯНАО выдали соль за наркотик

В Лабытнанги подростки выдали соль за наркотик
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, подростки, парни
Подростов ждет экспертиза Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) подростки попали в полицию из-за шутки с запрещенным веществом. Они пытались выдать соль за наркотическое вещество, сообщается в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята решили столовую соль под видом наркотика обменять на электронную сигарету», — указано в сообщении. Отмечается, что подростов ждет экспертиза. Также проверка будет проведена в школах.

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО журналистам «МК Ямал» рассказали, что происшествие зарегистрировано полицейскими. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 17-летний подросток вступил в преступную группу, оборудовал тайник с наркотиками, также у него при себе была крупная партия вещества для продажи. Однако юноша был пойман полицейскими — теперь его ждет суд.

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В Лабытнанги (ЯНАО) подростки попали в полицию из-за шутки с запрещенным веществом. Они пытались выдать соль за наркотическое вещество, сообщается в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята решили столовую соль под видом наркотика обменять на электронную сигарету», — указано в сообщении. Отмечается, что подростов ждет экспертиза. Также проверка будет проведена в школах. В пресс-службе УМВД России по ЯНАО журналистам «МК Ямал» рассказали, что происшествие зарегистрировано полицейскими. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 17-летний подросток вступил в преступную группу, оборудовал тайник с наркотиками, также у него при себе была крупная партия вещества для продажи. Однако юноша был пойман полицейскими — теперь его ждет суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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