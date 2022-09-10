Подростки в ЯНАО выдали соль за наркотик

В Лабытнанги (ЯНАО) подростки попали в полицию из-за шутки с запрещенным веществом. Они пытались выдать соль за наркотическое вещество, сообщается в группе «Подслушано №1 | Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте».
«Ребята решили столовую соль под видом наркотика обменять на электронную сигарету», — указано в сообщении. Отмечается, что подростов ждет экспертиза. Также проверка будет проведена в школах.
В пресс-службе УМВД России по ЯНАО журналистам «МК Ямал» рассказали, что происшествие зарегистрировано полицейскими. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 17-летний подросток вступил в преступную группу, оборудовал тайник с наркотиками, также у него при себе была крупная партия вещества для продажи. Однако юноша был пойман полицейскими — теперь его ждет суд.
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