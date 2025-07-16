Российская экономика увеличила отрыв от Японии вдвое

Россия укрепила свои позиции в мировом экономическом рейтинге, сохранив четвертое место по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Это следует из свежих данных Всемирного банка.
Согласно опубликованным данным, по итогам 2024 года объем российской экономики по ППС составил 6,92 триллиона долларов, что на 470 миллиардов превышает показатель предыдущего года (6,45 триллиона долларов). Об этом пишет РИА Новости. Особое внимание экспертов привлекло увеличение разрыва между Россией и Японией. Если в 2023 году разница между экономиками двух стран составляла 264 миллиарда долларов, то по итогам 2024 года этот показатель вырос почти вдвое и достиг 514 миллиардов долларов. Япония, сохранившая пятое место, увеличила ВВП по ППС до 6,4 триллиона долларов против 6,25 триллиона годом ранее.
В тройке крупнейших экономик мира по-прежнему находятся Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона долларов) и Индия (16,2 триллиона долларов). Россия уверенно занимает четвертое место, опережая Японию и Германию (6 триллионов долларов). В десятку крупнейших экономик по объему ВВП по ППС также вошли Бразилия и Индонезия (по 4,7 триллиона долларов), Франция и Великобритания (по 4,2 триллиона долларов).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.