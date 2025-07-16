Путин призвал россиян не затягивать с рождением детей

Молодым гражданам России не стоит откладывать рождение ребенка. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время визита в Магнитогорск. Он отметил, что государство в случае чего «подставит плечо» молодой семье.
Во время визита к Путину обратился сотрудник Магнитогорского металлургического комбината, который рассказал, что после свадьбы откладывает рождение ребенка из-за отсутствия права на льготы. «То, что вы женились, — это хорошо, то, что откладываете рождение ребенка, — это ошибка», — заявил Путин на встрече с рабочими предприятия. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что государство окажет помощь молодой семье с ребенком и в случае чего «подставит плечо».
Ранее Путин уже отмечал, что существующие меры поддержки рождаемости в России пока недостаточны для решения демографической проблемы и необходимы дополнительные шаги. По словам президента, в стране создана единая система поддержки семей с детьми, однако средний возраст рождения первого ребенка составляет 28–29 лет. Эта статистика также влияет на решение о последующих детях.
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