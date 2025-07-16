Тренер боксера Поветкина погиб в Африке

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания на территории Африки. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
В компании подчеркнули, что Игорь Нестеров был не только тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером Александра Поветкина, но и одним из его ближайших друзей. «Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.
В промоутерской компании также отметили, что Нестеров входил в команду Александра Поветкина на протяжении многих лет и внес значительный вклад в его спортивные достижения. По их данным, тренер погиб в ходе боевого задания, подробности которого не раскрываются.
Александр Поветкин — один из самых титулованных российских боксеров. Он становился олимпийским чемпионом (2004), чемпионом мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004) по любителям. В профессиональном боксе Поветкин был временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе, одержав 36 побед, из которых 25 — нокаутом. Карьеру спортсмен завершил в 2021 году. В мае 2024 года Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области, но в декабре покинул этот пост.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.