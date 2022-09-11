В протестном курганском городе массово жаловались на голосование

В ходе единого дня голосования 11 сентября на довыборы в городские думы в Курганской области было зафиксировано 5 жалоб, все они были поданы в Шадринске. Город называют протестным в связи с активностью оппозиционно настроенных общественников. Информацию о жалобах передает корреспондент URA.RU с брифинга «Избирательной комиссии Курганской области».
«Четыре жалобы на организацию голосования вне помещений для голосования: две — на участково-избирательной комиссии, две — территориально-избирательной комиссии. Жалобы рассмотрены, в удовлетворении заявленных требований заявителям было отказано. Также представитель одного из кандидатов проводил агитацию во время выборов на самом избирательном участке в Шадринске», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. По ее словам, материалы последней жалобы будут направлены в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных лиц. Имя кандидата не указано.
Все обращения были зафиксированы в Шадринске, в других городах жалоб не поступало. Финансирование всех трех муниципальных кампаний осуществлялось через средства муниципальных бюджетов.
Ранее URA.RU писало, что по предварительным данным, на семи округах побеждают кандидаты от «Единой России». В Кургане наибольшее число голосов получили Кирилл Гринюк (округ №1), Алексей Маркин (округ №6), в Шадринске — Георгий Поляков (округ №11), Сергей Аксенов (округ №18), в Катайске — Елена Зеленина (округ №4), Наталья Телякова (округ №5), Игорь Галченко (округ №11).
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В ходе единого дня голосования 11 сентября на довыборы в городские думы в Курганской области было зафиксировано 5 жалоб, все они были поданы в Шадринске. Город называют протестным в связи с активностью оппозиционно настроенных общественников. Информацию о жалобах передает корреспондент URA.RU с брифинга «Избирательной комиссии Курганской области». «Четыре жалобы на организацию голосования вне помещений для голосования: две — на участково-избирательной комиссии, две — территориально-избирательной комиссии. Жалобы рассмотрены, в удовлетворении заявленных требований заявителям было отказано. Также представитель одного из кандидатов проводил агитацию во время выборов на самом избирательном участке в Шадринске», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. По ее словам, материалы последней жалобы будут направлены в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных лиц. Имя кандидата не указано. Все обращения были зафиксированы в Шадринске, в других городах жалоб не поступало. Финансирование всех трех муниципальных кампаний осуществлялось через средства муниципальных бюджетов. Ранее URA.RU писало, что по предварительным данным, на семи округах побеждают кандидаты от «Единой России». В Кургане наибольшее число голосов получили Кирилл Гринюк (округ №1), Алексей Маркин (округ №6), в Шадринске — Георгий Поляков (округ №11), Сергей Аксенов (округ №18), в Катайске — Елена Зеленина (округ №4), Наталья Телякова (округ №5), Игорь Галченко (округ №11).