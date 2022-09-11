На довыборах в гордуму Кургана побеждает кандидат, заявившийся первым

На довыборах в Курганской области кандидаты от ЕР получат все семь мандатов

12 сентября 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Выборы завершены и сейчас производится подсчет голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стали известны предварительные итоги выборов в Курганской области. Об этом рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «По предварительным данным, на довыборах депутатов городских дум в Кургане (2 мандата), Шадринске (2 мандата) и Катайске (3 мандата) поддержку избирателей в одномандатных округах получили кандидаты от „Единой России“. 7 из 7 — 100%, в условиях реальной конкуренции», — написал Вяткин в своем telegram-канале. На довыборах в гордуму Кургана наибольшее число голосов набрал гендиректор завода «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк (округ №1) и топ-менеджер сервиса «Максим» Алексей Маркин (округ №6). URA.RU ранее писало, что Гринюк первым подал документы в территориальную избирательную комиссию. На довыборах в гордуму Шадринска побеждает замдиректора АО «ШААЗ» Георгий Поляков и директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ» Сергей Аксенов. В Катайске выигрывает директор местной ДЮСШ Игорь Галченко, завсектором МУ «Центр русской культуры» Елена Зеленина и директор МУ «Центр русской культуры» Наталья Телякова. На 7 депутатских мандатов претендовали 25 кандидатов от партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты за правду», «Коммунистическая партия РФ», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Либерально демократическая партия России». Последние запланированные на 2022 год выборы в Курганской области завершились вечером 11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны предварительные итоги выборов в Курганской области. Об этом рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «По предварительным данным, на довыборах депутатов городских дум в Кургане (2 мандата), Шадринске (2 мандата) и Катайске (3 мандата) поддержку избирателей в одномандатных округах получили кандидаты от „Единой России“. 7 из 7 — 100%, в условиях реальной конкуренции», — написал Вяткин в своем telegram-канале. На довыборах в гордуму Кургана наибольшее число голосов набрал гендиректор завода «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк (округ №1) и топ-менеджер сервиса «Максим» Алексей Маркин (округ №6). URA.RU ранее писало, что Гринюк первым подал документы в территориальную избирательную комиссию. На довыборах в гордуму Шадринска побеждает замдиректора АО «ШААЗ» Георгий Поляков и директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ» Сергей Аксенов. В Катайске выигрывает директор местной ДЮСШ Игорь Галченко, завсектором МУ «Центр русской культуры» Елена Зеленина и директор МУ «Центр русской культуры» Наталья Телякова. На 7 депутатских мандатов претендовали 25 кандидатов от партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты за правду», «Коммунистическая партия РФ», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Либерально демократическая партия России». Последние запланированные на 2022 год выборы в Курганской области завершились вечером 11 сентября.