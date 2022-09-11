11 сентября 2022

Замгубернатора оказался в центре уличного конфликта с подростками в Тюмени. Фото

Замгубернатора Алексей Райдер оказался в центре уличного конфликта с подростками в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупина, Шевчик, Барышников, Сарычев, Халин. Тюмень, райдер алексей
Алексей Райдер вступил в перепалку с подростками в Тюмени Фото:

Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер оказался вовлеченным в конфликт толпы подростков со взрослыми у регионального правительства. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«У правительства около 30 подростков вступили в потасовку с двумя взрослыми тюменцами. Рядом оказался Райдер, попытался выяснить причину конфликта, но быстро уехал», — сообщил журналист.

По словам взрослых, подростки терроризируют окрестные дворы, ведут себя громко и вызывающе. Якобы они повалили женщину на землю, в результате чего она сломала ногу. Сами подростки заявили корреспонденту агентства, что женщина с мужчиной схватили их спутника 10 лет и не отпускали, заявляя, что позвонят его родителям. Молодые люди стали его отбивать, а женщина, по их словам, «упала сама».

Журналист сообщает, что на место происшествия приехал наряд полиции. Часть подростков убежала, других опрашивают силовики.

Алексей Райдер попытался разобраться в конфликте, но быстро уехал
Фото:
Пострадавшей оказалась женщина в центре фото
Фото:
На место прибыл наряд полиции
Фото:

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Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер оказался вовлеченным в конфликт толпы подростков со взрослыми у регионального правительства. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «У правительства около 30 подростков вступили в потасовку с двумя взрослыми тюменцами. Рядом оказался Райдер, попытался выяснить причину конфликта, но быстро уехал», — сообщил журналист. По словам взрослых, подростки терроризируют окрестные дворы, ведут себя громко и вызывающе. Якобы они повалили женщину на землю, в результате чего она сломала ногу. Сами подростки заявили корреспонденту агентства, что женщина с мужчиной схватили их спутника 10 лет и не отпускали, заявляя, что позвонят его родителям. Молодые люди стали его отбивать, а женщина, по их словам, «упала сама». Журналист сообщает, что на место происшествия приехал наряд полиции. Часть подростков убежала, других опрашивают силовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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