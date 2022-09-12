В Тюменской области многодетные семьи засудили власти из-за денег на жилье

13 сентября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Многодетные семьи через суд «выбили» себе право на господдержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги многодетным семьям из Заводоуковска, которые выиграли суды за средства программы «Молодая семья». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Выделить Главному управлению строительства 2 069 000 рублей для направления в бюджет Заводоуковского городского округа. Цель: предоставление социальных выплат молодым семьям во исполнение судебных решений», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Александром Моором. Речь идет о судах между двумя многодетными семьями и властями. Ответчиками выступали ГУС Тюменской области и администрация Заводоуковска. В первом случае семью исключили из списка получателей денег. Поводом стало непредоставление вовремя нужных документов о месте проживания. Нужные бумаги семья получила через суд, но к моменту, когда он был выигран, их уже лишили места в очереди на выплату. Во втором случае у семьи в собственности имеется квартира в 30 кв. м и дом, которые они купили в ипотеку — 65,7 «квадрата». Получилось, что площадью все пять человек обеспечены (норматив — 15 кв. м на человека) и в улучшении условий не нуждаются. Но заводоуковцы не смогли взять выплату и на погашение ипотеки, так как купленный дом был меньше, чем полагается (те же 15 «квадратов» на человека). Таким образом, семью исключили из очереди по всем пунктам, на которые она претендовала. В суде жители смогли доказать свою правоту. Властей обязали восстановить семьи в очереди и выдать им деньги в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги многодетным семьям из Заводоуковска, которые выиграли суды за средства программы «Молодая семья». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Выделить Главному управлению строительства 2 069 000 рублей для направления в бюджет Заводоуковского городского округа. Цель: предоставление социальных выплат молодым семьям во исполнение судебных решений», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Александром Моором. Речь идет о судах между двумя многодетными семьями и властями. Ответчиками выступали ГУС Тюменской области и администрация Заводоуковска. В первом случае семью исключили из списка получателей денег. Поводом стало непредоставление вовремя нужных документов о месте проживания. Нужные бумаги семья получила через суд, но к моменту, когда он был выигран, их уже лишили места в очереди на выплату. Во втором случае у семьи в собственности имеется квартира в 30 кв. м и дом, которые они купили в ипотеку — 65,7 «квадрата». Получилось, что площадью все пять человек обеспечены (норматив — 15 кв. м на человека) и в улучшении условий не нуждаются. Но заводоуковцы не смогли взять выплату и на погашение ипотеки, так как купленный дом был меньше, чем полагается (те же 15 «квадратов» на человека). Таким образом, семью исключили из очереди по всем пунктам, на которые она претендовала. В суде жители смогли доказать свою правоту. Властей обязали восстановить семьи в очереди и выдать им деньги в 2022 году.