14 сентября 2022

В Тюмени инженер по обслуживанию банкоматов «Сбербанка» воровал из них деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, сбербанк, банкомат, банковская карта, платежная система мир, банковские операции, кредитная карта, получение денег, кредитка
Мужчина похитил из банкоматов «Сбербанка» 400 тыс. рублей Фото:

Житель Тюмени, который занимался сервисным обслуживанием банкоматов «Сбербанка», во время устранения неполадок воровал из них деньги. Об этом сообщил telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что похищенные средства мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с 31 марта по 8 апреля 2022 года, работая в должности инженера сервисной организации по обслуживанию банкоматов, зная механизм их работы и имея к ним неограниченный доступ, во время устранения неполадок и технического обслуживания совершил хищение денежных средств на общую сумму около 400 тыс. рублей из пяти банкоматов ПАО „Сбербанк России“ в Тюмени», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Там добавили, что похищенные деньги мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах, но не выигрывал. После выявления фактов хищений в апреле 2022 года он был уволен из сервисного центра. Тюменец признал вину. Его будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ — кража.

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Житель Тюмени, который занимался сервисным обслуживанием банкоматов «Сбербанка», во время устранения неполадок воровал из них деньги. Об этом сообщил telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что похищенные средства мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с 31 марта по 8 апреля 2022 года, работая в должности инженера сервисной организации по обслуживанию банкоматов, зная механизм их работы и имея к ним неограниченный доступ, во время устранения неполадок и технического обслуживания совершил хищение денежных средств на общую сумму около 400 тыс. рублей из пяти банкоматов ПАО „Сбербанк России“ в Тюмени», — указано в сообщении областной прокуратуры. Там добавили, что похищенные деньги мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах, но не выигрывал. После выявления фактов хищений в апреле 2022 года он был уволен из сервисного центра. Тюменец признал вину. Его будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ — кража.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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