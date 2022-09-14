В Тюмени инженер по обслуживанию банкоматов «Сбербанка» воровал из них деньги

15 сентября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Мужчина похитил из банкоматов «Сбербанка» 400 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени, который занимался сервисным обслуживанием банкоматов «Сбербанка», во время устранения неполадок воровал из них деньги. Об этом сообщил telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что похищенные средства мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с 31 марта по 8 апреля 2022 года, работая в должности инженера сервисной организации по обслуживанию банкоматов, зная механизм их работы и имея к ним неограниченный доступ, во время устранения неполадок и технического обслуживания совершил хищение денежных средств на общую сумму около 400 тыс. рублей из пяти банкоматов ПАО „Сбербанк России“ в Тюмени», — указано в сообщении областной прокуратуры. Там добавили, что похищенные деньги мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах, но не выигрывал. После выявления фактов хищений в апреле 2022 года он был уволен из сервисного центра. Тюменец признал вину. Его будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ — кража.

Житель Тюмени, который занимался сервисным обслуживанием банкоматов «Сбербанка», во время устранения неполадок воровал из них деньги. Об этом сообщил telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что похищенные средства мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с 31 марта по 8 апреля 2022 года, работая в должности инженера сервисной организации по обслуживанию банкоматов, зная механизм их работы и имея к ним неограниченный доступ, во время устранения неполадок и технического обслуживания совершил хищение денежных средств на общую сумму около 400 тыс. рублей из пяти банкоматов ПАО „Сбербанк России“ в Тюмени», — указано в сообщении областной прокуратуры. Там добавили, что похищенные деньги мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах, но не выигрывал. После выявления фактов хищений в апреле 2022 года он был уволен из сервисного центра. Тюменец признал вину. Его будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ — кража.