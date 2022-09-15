В Тюменской области острая конкуренция за рабочие места. Инфографика

Самая высокая конкуренция за рабочие места в Тюменской области среди начинающих специалистов и госслужащих

16 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

На одну вакансию в сфере госслужбы приходится более 10 резюме Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU На рынке труда в Тюменской области конкуренция за рабочие места выше, чем по стране в целом. Об этом URA.RU сообщили в компании HeadHunter. Острая конкуренция наблюдается среди начинающих специалистов и госслужащих. «В тюменской области конкуренция за рабочие места выше, чем по стране в целом, на одну вакансию в области приходится 5,7 активных резюме. По России количество активных резюме на одну вакансию составляет 5,2. Самая высокая конкуренция за рабочее место в регионе наблюдается среди начинающих специалистов. В данной сфере на одну вакансию сразу 10,5 соискателей», — передает пресс-служба. Острая конкуренция за рабочее место также замечена среди госслужащих. На одну вакансию приходится 10,1 откликов. Чтобы работать юристом в Тюменской области, свое резюме отправляют 9,9 соискателей. Конкуренция наблюдается также в сфере страхования — по 8,8 откликов на одно предложение, и среди административного персонала и бухгалтеров — по 7,6 резюме. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области острый дефицит социальных сотрудников. Особенно в регионе нужны специалисты, которые будут заниматься защитой прав детей. URA.RU

На рынке труда в Тюменской области конкуренция за рабочие места выше, чем по стране в целом. Об этом URA.RU сообщили в компании HeadHunter. Острая конкуренция наблюдается среди начинающих специалистов и госслужащих. «В тюменской области конкуренция за рабочие места выше, чем по стране в целом, на одну вакансию в области приходится 5,7 активных резюме. По России количество активных резюме на одну вакансию составляет 5,2. Самая высокая конкуренция за рабочее место в регионе наблюдается среди начинающих специалистов. В данной сфере на одну вакансию сразу 10,5 соискателей», — передает пресс-служба. Острая конкуренция за рабочее место также замечена среди госслужащих. На одну вакансию приходится 10,1 откликов. Чтобы работать юристом в Тюменской области, свое резюме отправляют 9,9 соискателей. Конкуренция наблюдается также в сфере страхования — по 8,8 откликов на одно предложение, и среди административного персонала и бухгалтеров — по 7,6 резюме. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области острый дефицит социальных сотрудников. Особенно в регионе нужны специалисты, которые будут заниматься защитой прав детей.