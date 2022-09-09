В Тюмени острая нехватка социальных работников

Управление социальной защиты населения в Тюмени нуждается в 20 новых сотрудниках

Сотрудники нужны в отдел, занимающийся защитой прав детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управлению социальной защиты населения по Тюмени и Тюменскому району единовременно понадобились 20 новых сотрудников. Информация представлена на информационном портале «Госслужба».

«Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района. Требуются 20 специалистов в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства», — такие данные приводятся в государственной кадровой системе.

Заработная плата для всех сотрудников указана одинаковая. Им обещают от 16 до 30 тысяч рублей в месяц.

В чем причина такой внезапной и массовой нехватки кадров, URA.RU пояснили в департаменте социального развития Тюменской области. По данным чиновников, все дело в том, что штатную численность сотрудников привели в соответствие с нормами, установленными правительством РФ, поэтому появились вакансии для новых работников.

«Также следует отметить, что за последние годы на орган опеки и попечительства дополнительно возложено более 14 полномочий. Они направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов граждан», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области остро стоит проблема с дефицитом IT-специалистов. Для решения проблемы власти хотят привлекать в регион программистов из-за рубежа.