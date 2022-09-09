09 сентября 2022

В Тюмени острая нехватка социальных работников

Управление социальной защиты населения в Тюмени нуждается в 20 новых сотрудниках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, трудный подросток
Сотрудники нужны в отдел, занимающийся защитой прав детей Фото:

Управлению социальной защиты населения по Тюмени и Тюменскому району единовременно понадобились 20 новых сотрудников. Информация представлена на информационном портале «Госслужба».

«Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района. Требуются 20 специалистов в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства», — такие данные приводятся в государственной кадровой системе.

Заработная плата для всех сотрудников указана одинаковая. Им обещают от 16 до 30 тысяч рублей в месяц.

В чем причина такой внезапной и массовой нехватки кадров, URA.RU пояснили в департаменте социального развития Тюменской области. По данным чиновников, все дело в том, что штатную численность сотрудников привели в соответствие с нормами, установленными правительством РФ, поэтому появились вакансии для новых работников.

«Также следует отметить, что за последние годы на орган опеки и попечительства дополнительно возложено более 14 полномочий. Они направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов граждан», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области остро стоит проблема с дефицитом IT-специалистов. Для решения проблемы власти хотят привлекать в регион программистов из-за рубежа.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Управлению социальной защиты населения по Тюмени и Тюменскому району единовременно понадобились 20 новых сотрудников. Информация представлена на информационном портале «Госслужба». «Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района. Требуются 20 специалистов в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства», — такие данные приводятся в государственной кадровой системе. Заработная плата для всех сотрудников указана одинаковая. Им обещают от 16 до 30 тысяч рублей в месяц. В чем причина такой внезапной и массовой нехватки кадров, URA.RU пояснили в департаменте социального развития Тюменской области. По данным чиновников, все дело в том, что штатную численность сотрудников привели в соответствие с нормами, установленными правительством РФ, поэтому появились вакансии для новых работников. «Также следует отметить, что за последние годы на орган опеки и попечительства дополнительно возложено более 14 полномочий. Они направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов граждан», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области остро стоит проблема с дефицитом IT-специалистов. Для решения проблемы власти хотят привлекать в регион программистов из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...