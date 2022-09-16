Глава Муравленко Елена Молдован собрала два пакета грибов
Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован похвасталась собранными грибами. Фото урожая она поделилась в своем telegram-канале.
«Настроение — осень», — подписала фото Молдован. На снимке видно, что она набрала два пакета грибов.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пуровского района Антон Колодин собирал грибы прямо во дворах домов. Он заметил это явление в деревне Харампур.
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