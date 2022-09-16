Мэр из ЯНАО похвасталась урожаем грибов. Фото

Мэр Муравленко Елена Молдован поделилась фото урожая грибов

17 сентября 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Глава Муравленко Елена Молдован собрала два пакета грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован похвасталась собранными грибами. Фото урожая она поделилась в своем telegram-канале. «Настроение — осень», — подписала фото Молдован. На снимке видно, что она набрала два пакета грибов. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пуровского района Антон Колодин собирал грибы прямо во дворах домов. Он заметил это явление в деревне Харампур. Фото: telegram-канал Елены Молдован

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован похвасталась собранными грибами. Фото урожая она поделилась в своем telegram-канале. «Настроение — осень», — подписала фото Молдован. На снимке видно, что она набрала два пакета грибов. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пуровского района Антон Колодин собирал грибы прямо во дворах домов. Он заметил это явление в деревне Харампур.