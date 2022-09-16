16 сентября 2022
15 сентября 2022

Мэр из ЯНАО похвасталась урожаем грибов. Фото

Мэр Муравленко Елена Молдован поделилась фото урожая грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа пермского края, грибы в лесу, грибники, осень в лесу, белый мох, белый гриб
Глава Муравленко Елена Молдован собрала два пакета грибов Фото:

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован похвасталась собранными грибами. Фото урожая она поделилась в своем telegram-канале.

«Настроение — осень», — подписала фото Молдован. На снимке видно, что она набрала два пакета грибов.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пуровского района Антон Колодин собирал грибы прямо во дворах домов. Он заметил это явление в деревне Харампур.

Фото:

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Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован похвасталась собранными грибами. Фото урожая она поделилась в своем telegram-канале. «Настроение — осень», — подписала фото Молдован. На снимке видно, что она набрала два пакета грибов. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пуровского района Антон Колодин собирал грибы прямо во дворах домов. Он заметил это явление в деревне Харампур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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