Губернатор Шумков отменил салюты и веселье во время курганских мероприятий

Курганский губернатор заявил об отмене праздничного характера мероприятий в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил жителям региона, что мероприятия в регионе лишатся праздничного антуража из-за проведения боевых действий. Об этом он упомянул в своем telegram-канале.

«Учитывая то, что сейчас наши парни принимают участие в тяжелых боевых действиях, нами рекомендовано при проведении ярмарки и иных сопровождающих мероприятий организаторам обойтись без кричащих рекламных акций и салютов-фейерверков», — сообщил Шумков своим подписчикам. Также он предупредил любителей музыкальных мероприятий, что большинство концертов будет иметь патриотический репертуар.

Смену концепции мероприятий можно будет наблюдать уже в субботу, 17 сентября, на праздновании Дня тружеников села в Кургане. Также Шумков попросил глав муниципалитетов привезти на концерт родственников курганцев, находящихся в зоне боевых действий на Украине.

URA.RU сообщало, что 17 сентября на Троицкой площади состоится концерт российской исполнительницы Пелагеи. Выступление пройдет в рамках недели мероприятий, посвященной труженикам села.

О проведении спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По заявлению руководителя страны, это было вынужденным действием. Основными целями введения войск на территорию соседнего государства были названы демилитаризация и денацификация жителей Украины, а также защита жителей Донбасса.