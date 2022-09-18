В Тюмени будут судить таксиста-отравителя

Водитель такси в Тюмени опоил пассажира психотропами и ограбил

19 сентября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Тюменский водитель такси пойдет под суд за разбой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский таксист Сафаил Бабаев пойдет под суд за то, что напоил пассажира психотропами и ограбил его. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «29 мая Бабаев, оказывая услуги частного такси, двигаясь по ул. Мельникайте в Тюмени, увидел мужчину и предложил ему подвезти его до дома. Мужчина согласился, сел в машину и стал употреблять спиртное. Таксист заметил на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, от которого тот уснул», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. По информации суда, после этого Бабаев снял с пассажира золотые украшения. Ущерб составил 309,5 тыс. рублей. «Подозреваемому предъявлено обвинение в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Вину Бабаев признал полностью. Он заключен под стражу до 15 ноября», — добавили в пресс-службе.

Тюменский таксист Сафаил Бабаев пойдет под суд за то, что напоил пассажира психотропами и ограбил его. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «29 мая Бабаев, оказывая услуги частного такси, двигаясь по ул. Мельникайте в Тюмени, увидел мужчину и предложил ему подвезти его до дома. Мужчина согласился, сел в машину и стал употреблять спиртное. Таксист заметил на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, от которого тот уснул», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. По информации суда, после этого Бабаев снял с пассажира золотые украшения. Ущерб составил 309,5 тыс. рублей. «Подозреваемому предъявлено обвинение в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Вину Бабаев признал полностью. Он заключен под стражу до 15 ноября», — добавили в пресс-службе.