18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Тюмени будут судить таксиста-отравителя

Водитель такси в Тюмени опоил пассажира психотропами и ограбил
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, таксист, taxi
Тюменский водитель такси пойдет под суд за разбой Фото:

Тюменский таксист Сафаил Бабаев пойдет под суд за то, что напоил пассажира психотропами и ограбил его. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«29 мая Бабаев, оказывая услуги частного такси, двигаясь по ул. Мельникайте в Тюмени, увидел мужчину и предложил ему подвезти его до дома. Мужчина согласился, сел в машину и стал употреблять спиртное. Таксист заметил на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, от которого тот уснул», — рассказали в пресс-службе подробности преступления.

По информации суда, после этого Бабаев снял с пассажира золотые украшения. Ущерб составил 309,5 тыс. рублей.

«Подозреваемому предъявлено обвинение в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Вину Бабаев признал полностью. Он заключен под стражу до 15 ноября», — добавили в пресс-службе.

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Тюменский таксист Сафаил Бабаев пойдет под суд за то, что напоил пассажира психотропами и ограбил его. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «29 мая Бабаев, оказывая услуги частного такси, двигаясь по ул. Мельникайте в Тюмени, увидел мужчину и предложил ему подвезти его до дома. Мужчина согласился, сел в машину и стал употреблять спиртное. Таксист заметил на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, от которого тот уснул», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. По информации суда, после этого Бабаев снял с пассажира золотые украшения. Ущерб составил 309,5 тыс. рублей. «Подозреваемому предъявлено обвинение в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Вину Бабаев признал полностью. Он заключен под стражу до 15 ноября», — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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