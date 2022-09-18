В Тюмени вскрыли нарушения при трудоустройстве подростков

Счетная палата Тюмени нашла нарушения в организации работы «Отрядов мэра»

В Тюмени проверили эффективность трат бюджета на трудоустройство подростков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Счетная палата Тюмени провела проверку трат бюджета на трудоустройство подростков в «Отряды мэра» и нашла несколько нарушений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе контрольного органа.

«Проведена проверка использования средств бюджета, направленных в 2021—2022 годах на реализацию программы „Отряды мэра“. Установлено, что в отчете по исполнению одной из программ, излишне указано количество трудоустроенных категории „молодежь“, фактически являющимися бригадирами в „Отрядах мэра“», — сообщили URA.RU в Счетной палате Тюмени.

Были у проверяющих и другие замечания. Так, они обнаружили, что договоры на страхование от несчастных случаев были оплачены с нарушением сроков. А дети находились не на тех объектах, где они должны были трудиться.

«Уставлено присутствие подростков в полном составе на рабочих местах в организациях, не относящихся к образовательным учреждениям. В образовательных учреждениях в установленное рабочее время присутствовало 54% работающих. В большинстве случаев это было связано с переносом работы на другое время, без уведомления работодателя», — отметили в Счетной палате.

По итогу для исправления недочетов было вынесено представление. URA.RU направило запрос в департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Ответ ожидается. Как говорится в отчете Счетной палаты, в 2022 году на «Отряды мэра» было потрачено 25,5 млн рублей.