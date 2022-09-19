Покрас Лампас является российским художником-каллиграфом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени появилось объявление о продаже футбольного мяча из арт-инсталляции художника Покраса Лампаса для чемпионата Европы по футболу 2020. Такое предложение размещено на сайте Avito. Это один из 432 мячей, также представленный в виде NFT трофея.

«Номер футбольного мяча 367. Представленный мяч является частью первого в истории NFT трофея, воплощенного в арт-инсталляции из 432 мячей, которая была создана специально для Евро 2020», — пишет в своем объявлении продавец. За свой товар он просит 375 тысяч рублей.

Этот и другие предметы из коллекции раскрашены Покрасом Лампасом. Мячи нельзя было купить, они были разложены возле достопримечательностей в городах, где проходил турнир. Конкретно этот был найден в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

NFT — это существующий в сети Интернет уникальный токен, представляющий собой некоторый актив. Он выполняет функцию заменителя ценных бумаг.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали разрушаться работы уличного художника Покраса Лампаса. За одну неделю в городе рухнуло два его проекта.