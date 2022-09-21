По версии жильцов, мужчина работает в полиции и не впервые ведет себя вызывающе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский участковый, будучи в состоянии опьянения, открыл стрельбу во дворе дома в ЖК «Европейский». Такую версию событий в социальных сетях сообщают жители Тюмени.

«У нашего подъезда сидит чувак с пистолетом и стреляет. Это сосед из нашего подъезда, участковый отдела №6. Попал по нашей машине. Я надеюсь, что его посадят», — такие посты опубликовала на своей странице в социальной сети тюменка Диана Янбаева.

Девушка показала и видео. На нем мужчина сидит на лавочке во дворе дома №2 по улице Тихий проезд, в его руках пистолет. На следующих кадрах он уже стоит, качается и кричит. По итогу тюменца задержали сотрудники Росгвардии.

На сообщения девушки откликнулись и другие тюменцы. Они рассказали, что данному мужчине подобные выходки сходят с рук. По словам жителей, на него уже писали заявление в прокуратуру, после чего силовик получил представление, но остался на службе.

URA.RU обратилось за комментариями в УМВД региона и управление Росгвардии. Ответы ожидаются.

Обновлено (22.09.22, 14:17): «В сети Интернет получила распространение информация о том, что в одном из дворов на лавке сидит гражданин и производит манипуляции с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, мужчина является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени, находится в очередном отпуске и владеет зарегистрированным травматическим пистолетом. По данному факту руководством УМВД России по Тюменской области назначена проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию в УМВД региона.