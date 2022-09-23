23 сентября 2022
22 сентября 2022

В Тюменской области «Газель» сбила подростка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, лужа, газель, маршрутка, осень
«Газель» сбила 150летнего подростка на пешеходном переходе Фото:

В Ишиме (Тюменская область) «Газель» на пешеходном переходе сбила 15-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В Ишиме 15-летний подросток сбит автомобилем „Газель“ под управлением 30-летнего тюменца. ДТП произошло вчера в десятом часу вечера на улице Карла Маркса, 10. По предварительным данным, подростки перебегали улицу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В УГИБДД по Тюменской области отметили, что второй подросток успел закончить переход. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени маршрутная «Газель» сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб.

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В Ишиме (Тюменская область) «Газель» на пешеходном переходе сбила 15-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В Ишиме 15-летний подросток сбит автомобилем „Газель“ под управлением 30-летнего тюменца. ДТП произошло вчера в десятом часу вечера на улице Карла Маркса, 10. По предварительным данным, подростки перебегали улицу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении. В УГИБДД по Тюменской области отметили, что второй подросток успел закончить переход. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени маршрутная «Газель» сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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