В Тюменской области «Газель» сбила подростка на пешеходном переходе

«Газель» сбила 150летнего подростка на пешеходном переходе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) «Газель» на пешеходном переходе сбила 15-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В Ишиме 15-летний подросток сбит автомобилем „Газель“ под управлением 30-летнего тюменца. ДТП произошло вчера в десятом часу вечера на улице Карла Маркса, 10. По предварительным данным, подростки перебегали улицу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В УГИБДД по Тюменской области отметили, что второй подросток успел закончить переход. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени маршрутная «Газель» сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб.