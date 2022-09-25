25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В ЯНАО усиливают меры безопасности в школах из-за стрельбы в Ижевске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, лицей
В связи с трагическими событиями усилены меры безопасности Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Власти ЯНАО усилили меры безопасности в учебных заведениях округа из-за трагедии в Ижевске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Все учреждения образования Ямала профессионально охраняются. Но в связи с трагическими событиями усилены меры безопасности. Руководителям учреждений поручено усилить контрольно-пропускной режим», — отметили там.

В пресс-службе добавили, что также запланировано проведение учебных тренировок и внеплановых инструктажей с привлечением территориальных подразделений МВД России и Росгвардии. Помимо этого проведут внеплановую проверку работы кнопок экстренного вызова.

Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой. Также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в связи с трагическими событиями в своем telegram-канале выразил свои соболезнования.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Власти ЯНАО усилили меры безопасности в учебных заведениях округа из-за трагедии в Ижевске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Все учреждения образования Ямала профессионально охраняются. Но в связи с трагическими событиями усилены меры безопасности. Руководителям учреждений поручено усилить контрольно-пропускной режим», — отметили там. В пресс-службе добавили, что также запланировано проведение учебных тренировок и внеплановых инструктажей с привлечением территориальных подразделений МВД России и Росгвардии. Помимо этого проведут внеплановую проверку работы кнопок экстренного вызова. Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой. Также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в связи с трагическими событиями в своем telegram-канале выразил свои соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...