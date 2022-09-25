В ЯНАО усиливают меры безопасности в школах из-за стрельбы в Ижевске

Власти ЯНАО усилили меры безопасности в учебных заведениях округа из-за трагедии в Ижевске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Все учреждения образования Ямала профессионально охраняются. Но в связи с трагическими событиями усилены меры безопасности. Руководителям учреждений поручено усилить контрольно-пропускной режим», — отметили там.
В пресс-службе добавили, что также запланировано проведение учебных тренировок и внеплановых инструктажей с привлечением территориальных подразделений МВД России и Росгвардии. Помимо этого проведут внеплановую проверку работы кнопок экстренного вызова.
Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой. Также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в связи с трагическими событиями в своем telegram-канале выразил свои соболезнования.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»