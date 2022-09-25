В ЯНАО усиливают меры безопасности в школах из-за стрельбы в Ижевске

26 сентября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

В связи с трагическими событиями усилены меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Власти ЯНАО усилили меры безопасности в учебных заведениях округа из-за трагедии в Ижевске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Все учреждения образования Ямала профессионально охраняются. Но в связи с трагическими событиями усилены меры безопасности. Руководителям учреждений поручено усилить контрольно-пропускной режим», — отметили там. В пресс-службе добавили, что также запланировано проведение учебных тренировок и внеплановых инструктажей с привлечением территориальных подразделений МВД России и Росгвардии. Помимо этого проведут внеплановую проверку работы кнопок экстренного вызова. Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой. Также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в связи с трагическими событиями в своем telegram-канале выразил свои соболезнования.

Власти ЯНАО усилили меры безопасности в учебных заведениях округа из-за трагедии в Ижевске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Все учреждения образования Ямала профессионально охраняются. Но в связи с трагическими событиями усилены меры безопасности. Руководителям учреждений поручено усилить контрольно-пропускной режим», — отметили там. В пресс-службе добавили, что также запланировано проведение учебных тренировок и внеплановых инструктажей с привлечением территориальных подразделений МВД России и Росгвардии. Помимо этого проведут внеплановую проверку работы кнопок экстренного вызова. Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. По предварительной информации, мужчина, напавший на школу, покончил с собой. Также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в связи с трагическими событиями в своем telegram-канале выразил свои соболезнования.