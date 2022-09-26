Власти ЯНАО ужесточат подход к разрешению межнациональных конфликтов

Власти ЯНАО ужесточат мониторинг и оперативное реагирование на межнациональные конфликты. Об этом сообщается на сайте правительства округа.
«Изменения, которые вносятся в постановление „О мониторинге этноконфессиональных и межнациональных отношений и оперативном реагировании на проявления межнациональной напряженности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа“: обеспечить реализацию мер, направленных на осуществление мониторинга и оперативного реагирования на проявления межнациональной напряженности. Уделять приоритетное внимание вопросам проведения мероприятий по профилактике межнациональной напряженности в муниципальных образовательных организациях и молодежной среде», — говорится в постановлении.
В документе также сказано, что губернатор Дмитрий Артюхов должен быть лично проинформирован о межнациональной напряженности. В случае возникновения конфликтной ситуации будет создана рабочая группа по предотвращению и ликвидации ее последствий. Ожидается, что власти будут больше взаимодействовать с религиозными организациями и национальными общественными объединениями округа, а также своевременно и достоверно информировать СМИ для освещения конфликтов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО удвоили траты на профилактику межнациональных конфликтов. Финансирование увеличилось до 700 тысяч рублей.
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