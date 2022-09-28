H&M в Кургане продолжает работать несмотря на пустые стеллажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на пустые полки и отсутствие товара на стеллажах отдел H&M в Кургане продолжает работать. Об этом URA.RU сообщил один из посетителей ТРЦ «ГиперСити».

«Магазин, видимо, скоро закроется. Курганцы после открытия вынесли абсолютно все, даже бижутерию и обувь. На витрине висят около 20 вещей, все остальные полки и стеллажи пустые», — говорит источник, пожелавший остаться анонимным. В администрации ТРЦ URA.RU сообщили, что магазин H&M пока не закрывается, за подробной информацией менеджер попросил обратиться к самой компании.

В курганском отделении H&M на звонки URA.RU никто не ответил. На «горячей линии» магазина в России рассказали, что магазин не планирует закрываться в ближайшее время. «Сроки закрытия пока неизвестны. Возможно, отдел будет работать до последней проданной продукции», — говорит сотрудник линии.

До этого URA.RU писало, что после паузы в несколько месяцев отдел H&M в Кургане начал работу 30 августа. О прощальной распродаже компания не объявляла. В день открытия в магазин пришло много покупателей.