Мэр Тюмени объяснил реакцию народа на присоединение новых территорий к России

Мэр Тюмени Кухарук пояснил, что народ обрадовался присоединению Донбасса из-за восстановления справедливости

30 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук также отметил связь этого события с позицией народа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава города Тюмени Руслан Кухарук рассказал о реакции народа России на подписание договора о присоединении новых территорий в состав РФ. По его словам, население страны обрадовалось из-за восстановления справедливости. «Сегодня вся страна поддерживает решение нашего президента, выражает свою солидарность с ЛНР и ДНР, понимая, что историческая справедливость восторжествовала!» — пишет в своем telegram-канале Кухарук. Он также отметил, что это событие и возвращение Крыма в состав России в 2014 году показали реальные намерения народа. «Прежде всего они свидетельствуют о готовности защищать Родину, защищать будущее наших детей от большой беды, защищать историческую правду о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. и хранить в поколениях память о славных защитниках Отечества», — объяснил свою точку зрения мэр Тюмени. Ранее URA.RU писало, что главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договор с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории вошли в состав России 30 сентября. Решение принято по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор уже отреагировал на новость о присоединении к России новых территорий.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук рассказал о реакции народа России на подписание договора о присоединении новых территорий в состав РФ. По его словам, население страны обрадовалось из-за восстановления справедливости. «Сегодня вся страна поддерживает решение нашего президента, выражает свою солидарность с ЛНР и ДНР, понимая, что историческая справедливость восторжествовала!» — пишет в своем telegram-канале Кухарук. Он также отметил, что это событие и возвращение Крыма в состав России в 2014 году показали реальные намерения народа. «Прежде всего они свидетельствуют о готовности защищать Родину, защищать будущее наших детей от большой беды, защищать историческую правду о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. и хранить в поколениях память о славных защитниках Отечества», — объяснил свою точку зрения мэр Тюмени. Ранее URA.RU писало, что главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договор с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории вошли в состав России 30 сентября. Решение принято по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор уже отреагировал на новость о присоединении к России новых территорий.