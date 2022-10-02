Тюменцам предлагают переехать на Сахалин, чтобы получить бронь от мобилизации

03 октября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Инженерам-строителям из Тюмени предлагают переехать в Корсаков, чтобы получить бронь от мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменским инженерам-строителям, готовым переехать работать в Корсаков (Сахалинская область), обещают бронь от частичной мобилизации. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия инженера-строителя. Переезд в город Корсаков, не вахта. Работа в одном из крупнейших операторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация в котором продолжается круглогодично. Предоставляется бронь от частичной мобилизации», — говорится в вакансии, опубликованной на hh.ru. Основными требованиями к кандидату являются стаж работы по специальности от пяти лет и опыт строительства опасных производственных объектов. Зарплата, которую готовы платить сотруднику, не указана. Однако отмечается, что оклад обсуждается индивидуально по результатам собеседования. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что тюменским вахтовикам за работу в Уфе обещают отсрочку от частичной мобилизации.

Тюменским инженерам-строителям, готовым переехать работать в Корсаков (Сахалинская область), обещают бронь от частичной мобилизации. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия инженера-строителя. Переезд в город Корсаков, не вахта. Работа в одном из крупнейших операторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация в котором продолжается круглогодично. Предоставляется бронь от частичной мобилизации», — говорится в вакансии, опубликованной на hh.ru. Основными требованиями к кандидату являются стаж работы по специальности от пяти лет и опыт строительства опасных производственных объектов. Зарплата, которую готовы платить сотруднику, не указана. Однако отмечается, что оклад обсуждается индивидуально по результатам собеседования. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что тюменским вахтовикам за работу в Уфе обещают отсрочку от частичной мобилизации.