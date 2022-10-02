02 октября 2022
01 октября 2022

Тюменским вахтовикам обещают бронь от мобилизации за работу в Уфе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, двигатель самолета, наука, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, станция испытания авиадвигателей, двигатель д-36, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз
Тюменцам предлагают работу на авиационном заводе, и обещают бронь от мобилизации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Тюменцам, отправившимся по вахте работать на завод в Уфе, обещают отсрочку от мобилизации. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Вакансия контролера прессовых и слесарно-сборочных работ. Вахта в Уфу, на авиационный завод. Наши работники попадают под исключение частичной мобилизации в РФ», — говорится в тексте объявления, размещенного на Avito.

Помимо брони от мобилизации, сотрудникам предлагают зарплату от 50 тысяч рублей, бесплатный проезд к месту работы и соцпакет. Оплачиваться также будет питание, работникам предоставят жилье. Соискатели должны иметь техническое образование, навыки чтения чертежей и уметь пользоваться контрольно-измерительными инструментами.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, некоторые россияне могут рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Тюменцам, отправившимся по вахте работать на завод в Уфе, обещают отсрочку от мобилизации. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Вакансия контролера прессовых и слесарно-сборочных работ. Вахта в Уфу, на авиационный завод. Наши работники попадают под исключение частичной мобилизации в РФ», — говорится в тексте объявления, размещенного на Avito. Помимо брони от мобилизации, сотрудникам предлагают зарплату от 50 тысяч рублей, бесплатный проезд к месту работы и соцпакет. Оплачиваться также будет питание, работникам предоставят жилье. Соискатели должны иметь техническое образование, навыки чтения чертежей и уметь пользоваться контрольно-измерительными инструментами. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, некоторые россияне могут рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...