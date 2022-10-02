Тюменским вахтовикам обещают бронь от мобилизации за работу в Уфе

03 октября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Тюменцам предлагают работу на авиационном заводе, и обещают бронь от мобилизации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменцам, отправившимся по вахте работать на завод в Уфе, обещают отсрочку от мобилизации. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Вакансия контролера прессовых и слесарно-сборочных работ. Вахта в Уфу, на авиационный завод. Наши работники попадают под исключение частичной мобилизации в РФ», — говорится в тексте объявления, размещенного на Avito. Помимо брони от мобилизации, сотрудникам предлагают зарплату от 50 тысяч рублей, бесплатный проезд к месту работы и соцпакет. Оплачиваться также будет питание, работникам предоставят жилье. Соискатели должны иметь техническое образование, навыки чтения чертежей и уметь пользоваться контрольно-измерительными инструментами. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, некоторые россияне могут рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу.

Тюменцам, отправившимся по вахте работать на завод в Уфе, обещают отсрочку от мобилизации. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Вакансия контролера прессовых и слесарно-сборочных работ. Вахта в Уфу, на авиационный завод. Наши работники попадают под исключение частичной мобилизации в РФ», — говорится в тексте объявления, размещенного на Avito. Помимо брони от мобилизации, сотрудникам предлагают зарплату от 50 тысяч рублей, бесплатный проезд к месту работы и соцпакет. Оплачиваться также будет питание, работникам предоставят жилье. Соискатели должны иметь техническое образование, навыки чтения чертежей и уметь пользоваться контрольно-измерительными инструментами. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, некоторые россияне могут рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу.