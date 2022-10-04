В Тюмени педофилу вынесли приговор, несмотря на его протесты

Тюменец получил 12 лет колонии за сексуальные действия в отношении детей

05 октября 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Преступника приговорили к 12 года колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменец Михаил Г. осужден в 12 годам колонии строго режима за сексуальные действия в отношении детей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд установил, что 12 сентября 2021 года вблизи детской спортивной площадки играли трое малолетних детей. Проезжавший мимо мужчина остановился около них и совершил в отношении несовершеннолетних иные действия сексуального характера. Дети испугались, убежали домой и рассказали об этом своим родителям, которые в свою очередь и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. В суде добавили, что мужчина свою вину не признал. Кроме того, осужденный характеризуется положительно, не состоял на учете у психиатра и нарколога, его семья неоднократно награждалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами. «Однако, свидетели, психологи, родители потерпевших и сами дети полностью подтверждают произошедшие события», — подчеркнули в ведомстве. Защита обвиняемого подала апелляцию на приговор, но суд высшей инстанции отклонил ее. Приговор вступил в законную силу.

Тюменец Михаил Г. осужден в 12 годам колонии строго режима за сексуальные действия в отношении детей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд установил, что 12 сентября 2021 года вблизи детской спортивной площадки играли трое малолетних детей. Проезжавший мимо мужчина остановился около них и совершил в отношении несовершеннолетних иные действия сексуального характера. Дети испугались, убежали домой и рассказали об этом своим родителям, которые в свою очередь и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. В суде добавили, что мужчина свою вину не признал. Кроме того, осужденный характеризуется положительно, не состоял на учете у психиатра и нарколога, его семья неоднократно награждалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами. «Однако, свидетели, психологи, родители потерпевших и сами дети полностью подтверждают произошедшие события», — подчеркнули в ведомстве. Защита обвиняемого подала апелляцию на приговор, но суд высшей инстанции отклонил ее. Приговор вступил в законную силу.