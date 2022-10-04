В Тюмени мобилизовали глухого военного

В Тюмени призвали мужчину, ранее не проходившего военную службу из-за здоровья

05 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Отслужившие друзья тюменца повестки не получали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В рамках частичной мобилизации в Тюмени призвали ранее не служившего полностью глухого на одно ухо мужчину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала его родственница. Тюменца разыскивают по соседям и округе. «У сестры муж на одно ухо полностью не слышит, не служил по этой причине, но ищут его. В 122 позвонили, сказали, мол, пригоден. Ему 27 лет, недавно родился ребенок. Никому из его служивших друзей повестка не пришла, а ему не повезло. Он по регистрации относится к Ленинскому району, живет в Центральном, там его и ищут. По соседям ходят, спрашивают, знают ли такого, чтобы вручить ему повестку. Сам он в отпуске сейчас, как выйдет на работу, видимо, повестку там и заберет», — сообщает девушка на условиях анонимности. Корреспондент агентства связался с представителями Народного фронта по вопросам неправомерного призыва на службу. Там рассказали, что решение о годности военного принимает специальная военная комиссия. Для этого семье мужчины необходимо собрать все медицинские выписки и обследования и обратиться с документами в отделение Народного фронта. Обращения принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 69а (c 9:00 до 18:00). Контактный телефон: 8(3452) 79-28-98. Вы также можете написать на электронную почту: 72region@onf.ru. Ранее агентство рассказывало о том, как многодетная жительница Тюмени добилась возвращения своего мобилизованного мужа домой. 29-летнй мужчина воспитывает четырех несовершеннолетних детей и помогает матери. Также домой вернулся 46-летний учитель физкультуры для младших классов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках частичной мобилизации в Тюмени призвали ранее не служившего полностью глухого на одно ухо мужчину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала его родственница. Тюменца разыскивают по соседям и округе. «У сестры муж на одно ухо полностью не слышит, не служил по этой причине, но ищут его. В 122 позвонили, сказали, мол, пригоден. Ему 27 лет, недавно родился ребенок. Никому из его служивших друзей повестка не пришла, а ему не повезло. Он по регистрации относится к Ленинскому району, живет в Центральном, там его и ищут. По соседям ходят, спрашивают, знают ли такого, чтобы вручить ему повестку. Сам он в отпуске сейчас, как выйдет на работу, видимо, повестку там и заберет», — сообщает девушка на условиях анонимности. Корреспондент агентства связался с представителями Народного фронта по вопросам неправомерного призыва на службу. Там рассказали, что решение о годности военного принимает специальная военная комиссия. Для этого семье мужчины необходимо собрать все медицинские выписки и обследования и обратиться с документами в отделение Народного фронта. Обращения принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 69а (c 9:00 до 18:00). Контактный телефон: 8(3452) 79-28-98. Вы также можете написать на электронную почту: 72region@onf.ru. Ранее агентство рассказывало о том, как многодетная жительница Тюмени добилась возвращения своего мобилизованного мужа домой. 29-летнй мужчина воспитывает четырех несовершеннолетних детей и помогает матери. Также домой вернулся 46-летний учитель физкультуры для младших классов.