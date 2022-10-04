04 октября 2022
03 октября 2022

В Тюмени мобилизовали глухого военного

В Тюмени призвали мужчину, ранее не проходившего военную службу из-за здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Отслужившие друзья тюменца повестки не получали Фото:
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Мобилизация в России

В рамках частичной мобилизации в Тюмени призвали ранее не служившего полностью глухого на одно ухо мужчину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала его родственница. Тюменца разыскивают по соседям и округе.

«У сестры муж на одно ухо полностью не слышит, не служил по этой причине, но ищут его. В 122 позвонили, сказали, мол, пригоден. Ему 27 лет, недавно родился ребенок. Никому из его служивших друзей повестка не пришла, а ему не повезло. Он по регистрации относится к Ленинскому району, живет в Центральном, там его и ищут. По соседям ходят, спрашивают, знают ли такого, чтобы вручить ему повестку. Сам он в отпуске сейчас, как выйдет на работу, видимо, повестку там и заберет», — сообщает девушка на условиях анонимности.

Корреспондент агентства связался с представителями Народного фронта по вопросам неправомерного призыва на службу. Там рассказали, что решение о годности военного принимает специальная военная комиссия. Для этого семье мужчины необходимо собрать все медицинские выписки и обследования и обратиться с документами в отделение Народного фронта.

Обращения принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 69а (c 9:00 до 18:00). Контактный телефон: 8(3452) 79-28-98. Вы также можете написать на электронную почту: 72region@onf.ru.

Ранее агентство рассказывало о том, как многодетная жительница Тюмени добилась возвращения своего мобилизованного мужа домой. 29-летнй мужчина воспитывает четырех несовершеннолетних детей и помогает матери. Также домой вернулся 46-летний учитель физкультуры для младших классов.

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В рамках частичной мобилизации в Тюмени призвали ранее не служившего полностью глухого на одно ухо мужчину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала его родственница. Тюменца разыскивают по соседям и округе. «У сестры муж на одно ухо полностью не слышит, не служил по этой причине, но ищут его. В 122 позвонили, сказали, мол, пригоден. Ему 27 лет, недавно родился ребенок. Никому из его служивших друзей повестка не пришла, а ему не повезло. Он по регистрации относится к Ленинскому району, живет в Центральном, там его и ищут. По соседям ходят, спрашивают, знают ли такого, чтобы вручить ему повестку. Сам он в отпуске сейчас, как выйдет на работу, видимо, повестку там и заберет», — сообщает девушка на условиях анонимности. Корреспондент агентства связался с представителями Народного фронта по вопросам неправомерного призыва на службу. Там рассказали, что решение о годности военного принимает специальная военная комиссия. Для этого семье мужчины необходимо собрать все медицинские выписки и обследования и обратиться с документами в отделение Народного фронта. Обращения принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 69а (c 9:00 до 18:00). Контактный телефон: 8(3452) 79-28-98. Вы также можете написать на электронную почту: 72region@onf.ru. Ранее агентство рассказывало о том, как многодетная жительница Тюмени добилась возвращения своего мобилизованного мужа домой. 29-летнй мужчина воспитывает четырех несовершеннолетних детей и помогает матери. Также домой вернулся 46-летний учитель физкультуры для младших классов.
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