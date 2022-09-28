Многодетная тюменка добилась возвращения мобилизованного мужа домой

Мобилизованных по ошибке тюменцев отправили домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Многодетная жительница Тюмени добилась возвращения своего мобилизованного мужа домой. Об этом URA.RU рассказал сам тюменец мобилизованный по ошибке. Также домой вернется учитель физкультуры младших классов из Заводоуковского района.

«Моя супруга бегала, пыталась решить сложившуюся ситуацию. Она обращалась и в прокуратуру, и в военкомат, также обращалась и к общественности. Плоды дало. Я один мужчина на две семьи, отца нет, поэтому помогаю еще и матери. У меня четверо детей в возрасте от полутора до восьми лет», — рассказал корреспонденту агентства 29-летний многодетный отец.

Также домой с полигона ТВВИКУ отправился 46-летний учитель физкультуры для младших классов. Он считает, что его возвращают домой не только из-за возраста, а также из-за того, что в школе не хватает учителей. «В планах у меня вернуться домой и начать работать», — поделился тюменец.

Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных по ошибке тюменцев вернут домой. Активисты тюменского ОНФ добились отмены мобилизации для 14 человек. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Первые группы тоболяков и ишимцев отправились на обучения уже на следующий день. А в военкоматах Тюмени выстроилась очередь из добровольцев.