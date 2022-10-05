В Тюменской области пьяная женщина напала на сотрудницу полиции

06 октября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Женщине, напавшей на сотрудницу полиции, назначили штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) вынесен приговор женщине, которая нецензурно оскорбила и ударила сотрудницу полиции по лицу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Как изложено в материалах уголовного дела, 17 июля этого года сотрудница полиции во время своего дежурства получила сообщение об угрозе убийством. Проводя проверку, она обнаружила, что ребенок находится без присмотра, потому что его мать Гульнара Л. находится в нетрезвом состоянии. Инспектором было принято решение о составлении протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «В это время Л. выражалась нецензурной бранью в отношении сотрудника полиции, а затем нанесла ей удар рукой по лицу, отчего последняя испытала сильную боль. Во время выезда она была в форменном обмундировании. В судебном заседании подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась», — сообщает пресс-служба. В суде Л. рассказала, что 17 июля отвезла сына к знакомым в Тюмень, а затем направилась к бывшему мужу на разборки. Когда вернулась домой, то там уже находились бывший супруг, участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. С инспектором возник конфликт, в результате чего Л. ударила чиновницу по лицу. В результате судебного разбирательства обвиняемой был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) вынесен приговор женщине, которая нецензурно оскорбила и ударила сотрудницу полиции по лицу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Как изложено в материалах уголовного дела, 17 июля этого года сотрудница полиции во время своего дежурства получила сообщение об угрозе убийством. Проводя проверку, она обнаружила, что ребенок находится без присмотра, потому что его мать Гульнара Л. находится в нетрезвом состоянии. Инспектором было принято решение о составлении протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «В это время Л. выражалась нецензурной бранью в отношении сотрудника полиции, а затем нанесла ей удар рукой по лицу, отчего последняя испытала сильную боль. Во время выезда она была в форменном обмундировании. В судебном заседании подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась», — сообщает пресс-служба. В суде Л. рассказала, что 17 июля отвезла сына к знакомым в Тюмень, а затем направилась к бывшему мужу на разборки. Когда вернулась домой, то там уже находились бывший супруг, участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. С инспектором возник конфликт, в результате чего Л. ударила чиновницу по лицу. В результате судебного разбирательства обвиняемой был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.