Подача тепла в дома Курганской области идет с опережением графика

08 октября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Более 1600 многоквартирных домов Кургана уже получили тепло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным на утро 8 октября, тепло в Кургане подано более чем на 1600 многоквартирных домов. В работе задействованы — 23 котельных и 170 тепловых пунктов, сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. «Заполнение систем теплоносителем и запуск тепловых сетей и теплопотребляющих установок ведется с опережением утвержденного графика. Эти работы будут выполняться до 10 октября. Одномоментно подать ресурс на все объекты нельзя. Это технически невозможно. Более того — небезопасно», — пояснил директор ДЖКХ Роман Медведев. Сообщение опубликовано на сайте городской администрации. Согласно плану, на следующей неделе будут выполнены работы по выравниванию гидравлики. Специалисты продолжают выезды на проблемные объекты. Запуск тепла проводится без выходных. В начале октября мэр Кургана Елена Ситникова уже рассказывала о количестве домов, подключенных к отоплению. С того времени цифра удвоилась. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начальник котельной опроверг неготовность объекта к подаче тепла.

По данным на утро 8 октября, тепло в Кургане подано более чем на 1600 многоквартирных домов. В работе задействованы — 23 котельных и 170 тепловых пунктов, сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. «Заполнение систем теплоносителем и запуск тепловых сетей и теплопотребляющих установок ведется с опережением утвержденного графика. Эти работы будут выполняться до 10 октября. Одномоментно подать ресурс на все объекты нельзя. Это технически невозможно. Более того — небезопасно», — пояснил директор ДЖКХ Роман Медведев. Сообщение опубликовано на сайте городской администрации. Согласно плану, на следующей неделе будут выполнены работы по выравниванию гидравлики. Специалисты продолжают выезды на проблемные объекты. Запуск тепла проводится без выходных. В начале октября мэр Кургана Елена Ситникова уже рассказывала о количестве домов, подключенных к отоплению. С того времени цифра удвоилась. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начальник котельной опроверг неготовность объекта к подаче тепла.