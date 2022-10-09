Из тюменских магазинов убирают товары бренда, посмеявшегося над взрывом на Крымском мосту

В Тюменском магазине «Рив Гош» с продажи сняли бренд Lamel

Британский бренд принадлежит уроженке Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

В магазине парфюмерии и косметики «Рив Гош», расположенном в ТЦ «Магеллан», с прилавков убрали товар британского бренда Lamel. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница магазина «Рив Гош» в Тюмени.

«9 октября мы убрали с витрин товар бренда Lamel. Указ поступил из нашего центрального офиса. Пока не известно, будем ли мы отправлять товар обратно или нет, но на сегодняшний день он полностью снят с продаж», — рассказала сотрудница магазина.

9 октября британский бренд косметики Lamel, основанный уроженкой Украины Натальей Яроменко, опубликовал в своих соцсетях серию сторис о пожаре на Крымском мосту. Фото горящего моста были сопровождены надписями «С днем хлопка».