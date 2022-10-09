09 октября 2022
08 октября 2022

Из тюменских магазинов убирают товары бренда, посмеявшегося над взрывом на Крымском мосту

В Тюменском магазине «Рив Гош» с продажи сняли бренд Lamel
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль красоты
Британский бренд принадлежит уроженке Украины Фото:

В магазине парфюмерии и косметики «Рив Гош», расположенном в ТЦ «Магеллан», с прилавков убрали товар британского бренда Lamel. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница магазина «Рив Гош» в Тюмени.

«9 октября мы убрали с витрин товар бренда Lamel. Указ поступил из нашего центрального офиса. Пока не известно, будем ли мы отправлять товар обратно или нет, но на сегодняшний день он полностью снят с продаж», — рассказала сотрудница магазина.

9 октября британский бренд косметики Lamel, основанный уроженкой Украины Натальей Яроменко, опубликовал в своих соцсетях серию сторис о пожаре на Крымском мосту. Фото горящего моста были сопровождены надписями «С днем хлопка».

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

В магазине парфюмерии и косметики «Рив Гош», расположенном в ТЦ «Магеллан», с прилавков убрали товар британского бренда Lamel. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сотрудница магазина «Рив Гош» в Тюмени. «9 октября мы убрали с витрин товар бренда Lamel. Указ поступил из нашего центрального офиса. Пока не известно, будем ли мы отправлять товар обратно или нет, но на сегодняшний день он полностью снят с продаж», — рассказала сотрудница магазина. 9 октября британский бренд косметики Lamel, основанный уроженкой Украины Натальей Яроменко, опубликовал в своих соцсетях серию сторис о пожаре на Крымском мосту. Фото горящего моста были сопровождены надписями «С днем хлопка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...