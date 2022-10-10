10 октября 2022
09 октября 2022

Тюменский суд принял решение по силовику, обвиняемому в коррупции

Начальник отдела тюменской ГИБДД остался под арестом
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский областной суд оставил под арестом начальника дежурного отделения полка ДПС региональной Госавтоинспекции Максима Бирюкова Фото:

Тюменский областной суд оставил под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС регионального управления ГИБДД Максима Бирюкова, несмотря на апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что Бирюков стал одним из фигурантов уголовного дела о «крышевании» тюменских штрафстоянок.

«Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки. Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября 2022 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Начальник дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максим Бирюков был арестован 21 июля 2022 года. Его обвиняют в том, что он оказывал покровительство владельцу одной из штрафстоянок Тюмени и получал за это деньги.

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Тюменский областной суд оставил под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС регионального управления ГИБДД Максима Бирюкова, несмотря на апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что Бирюков стал одним из фигурантов уголовного дела о «крышевании» тюменских штрафстоянок. «Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки. Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября 2022 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Начальник дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максим Бирюков был арестован 21 июля 2022 года. Его обвиняют в том, что он оказывал покровительство владельцу одной из штрафстоянок Тюмени и получал за это деньги.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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