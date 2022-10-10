Тюменский суд принял решение по силовику, обвиняемому в коррупции

Начальник отдела тюменской ГИБДД остался под арестом

11 октября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Тюменский областной суд оставил под арестом начальника дежурного отделения полка ДПС региональной Госавтоинспекции Максима Бирюкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский областной суд оставил под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС регионального управления ГИБДД Максима Бирюкова, несмотря на апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что Бирюков стал одним из фигурантов уголовного дела о «крышевании» тюменских штрафстоянок. «Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки. Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября 2022 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Начальник дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максим Бирюков был арестован 21 июля 2022 года. Его обвиняют в том, что он оказывал покровительство владельцу одной из штрафстоянок Тюмени и получал за это деньги.

Тюменский областной суд оставил под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС регионального управления ГИБДД Максима Бирюкова, несмотря на апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что Бирюков стал одним из фигурантов уголовного дела о «крышевании» тюменских штрафстоянок. «Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки. Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября 2022 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Начальник дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максим Бирюков был арестован 21 июля 2022 года. Его обвиняют в том, что он оказывал покровительство владельцу одной из штрафстоянок Тюмени и получал за это деньги.