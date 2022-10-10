В двигателях самолетов авиакомпании «Ямал» обнаружили камни

В двигателях самолетов обнаружили камни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При подготовке самолетов RRJ-95 (Sukhoi Superjet) и CRJ-200 (Bombardier) для выполнения рейсов в их двигателях были обнаружены камни. Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Ямал».

«При подготовке воздушного судна RRJ-95 для выполнения рейса во входном и выходном устройстве обоих двигателей обнаружены посторонние предметы — камни. На воздушном судне CRJ-200 во внешнем контуре обоих двигателей также обнаружены камни», — сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT». Самолеты были отстранены от эксплуатации для проведения оценки их технического состояния.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» получила субсидии на авиаперевозки. Новый перечень субсидируемых маршрутов расширен до 453 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов.