В Тюмени завод ищет токаря, которому предоставят отсрочку от мобилизации

Основным требованием к работнику является наличие среднего профессионального образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюмени оптико-механический завод ищет токаря, которому обещают предоставить отсрочку от мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.

«Вакансия: токарь. Требования: среднее профессиональное образование, опыт токарной обработки деталей. Работники АО ПО УОМЗ имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — сообщается в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель готов компенсировать расходы на питание (2800 рублей в месяц) и на занятия спортом (2400 рублей в месяц). Также гарантируется выплата зарплаты без задержек, наличие заводской поликлиники и места в детском саду. Зарплата в вакансии не указана.

О начале частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что компания тюменского депутата ищет IT-специалиста, которого спасут от мобилизации.