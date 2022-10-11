11 октября 2022
10 октября 2022

В Тюмени завод ищет токаря, которому предоставят отсрочку от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
Основным требованием к работнику является наличие среднего профессионального образования Фото:
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Мобилизация в России

В Тюмени оптико-механический завод ищет токаря, которому обещают предоставить отсрочку от мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.

«Вакансия: токарь. Требования: среднее профессиональное образование, опыт токарной обработки деталей. Работники АО ПО УОМЗ имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — сообщается в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель готов компенсировать расходы на питание (2800 рублей в месяц) и на занятия спортом (2400 рублей в месяц). Также гарантируется выплата зарплаты без задержек, наличие заводской поликлиники и места в детском саду. Зарплата в вакансии не указана.

О начале частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что компания тюменского депутата ищет IT-специалиста, которого спасут от мобилизации.

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В Тюмени оптико-механический завод ищет токаря, которому обещают предоставить отсрочку от мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: токарь. Требования: среднее профессиональное образование, опыт токарной обработки деталей. Работники АО ПО УОМЗ имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — сообщается в вакансии, опубликованной на hh.ru. Работодатель готов компенсировать расходы на питание (2800 рублей в месяц) и на занятия спортом (2400 рублей в месяц). Также гарантируется выплата зарплаты без задержек, наличие заводской поликлиники и места в детском саду. Зарплата в вакансии не указана. О начале частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее URA.RU писало, что компания тюменского депутата ищет IT-специалиста, которого спасут от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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