В Тобольске соседи нашли труп мужчины по запаху

12 октября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Зарезав знакомого, тоболяк связал труп и бросил его в квартире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Убитый знакомым тоболяк пять дней пролежал в квартире, пока соседи не заявили в полицию о неприятном запахе, доносившемся из жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тобольске в одной из квартир выпивали двое мужчин. Произошел конфликт: злоумышленник ножом нанес оппоненту не менее 12 ударов, связал его проводом от настольной лампы и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Тело обнаружили спустя пять дней, когда жильцы дома сообщили в полицию о том, что из квартиры соседа доносится неприятный запах», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Преступление произошло в доме, находящимся в седьмом микрорайоне Тобольска. Жертвой стал 49-летний мужчина, его убийцей — 43-летний горожанин. Сейчас он под арестом. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Убитый знакомым тоболяк пять дней пролежал в квартире, пока соседи не заявили в полицию о неприятном запахе, доносившемся из жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тобольске в одной из квартир выпивали двое мужчин. Произошел конфликт: злоумышленник ножом нанес оппоненту не менее 12 ударов, связал его проводом от настольной лампы и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Тело обнаружили спустя пять дней, когда жильцы дома сообщили в полицию о том, что из квартиры соседа доносится неприятный запах», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Преступление произошло в доме, находящимся в седьмом микрорайоне Тобольска. Жертвой стал 49-летний мужчина, его убийцей — 43-летний горожанин. Сейчас он под арестом. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.