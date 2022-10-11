11 октября 2022
10 октября 2022

В Тобольске соседи нашли труп мужчины по запаху

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Зарезав знакомого, тоболяк связал труп и бросил его в квартире Фото:

Убитый знакомым тоболяк пять дней пролежал в квартире, пока соседи не заявили в полицию о неприятном запахе, доносившемся из жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В Тобольске в одной из квартир выпивали двое мужчин. Произошел конфликт: злоумышленник ножом нанес оппоненту не менее 12 ударов, связал его проводом от настольной лампы и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Тело обнаружили спустя пять дней, когда жильцы дома сообщили в полицию о том, что из квартиры соседа доносится неприятный запах», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Преступление произошло в доме, находящимся в седьмом микрорайоне Тобольска. Жертвой стал 49-летний мужчина, его убийцей — 43-летний горожанин. Сейчас он под арестом. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Убитый знакомым тоболяк пять дней пролежал в квартире, пока соседи не заявили в полицию о неприятном запахе, доносившемся из жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тобольске в одной из квартир выпивали двое мужчин. Произошел конфликт: злоумышленник ножом нанес оппоненту не менее 12 ударов, связал его проводом от настольной лампы и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Тело обнаружили спустя пять дней, когда жильцы дома сообщили в полицию о том, что из квартиры соседа доносится неприятный запах», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Преступление произошло в доме, находящимся в седьмом микрорайоне Тобольска. Жертвой стал 49-летний мужчина, его убийцей — 43-летний горожанин. Сейчас он под арестом. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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