В ЯНАО местный житель задушил свою родственницу электрошнуром

Мужчина пойдет под суд за убийство родственницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) обвиняется в совершении убийства. По версии следствия он задушил свою родственницу электрошнуром.

«По данным следствия, 25 февраля 2022 года в селе Яр-Сале Ямальского района в вечернее время в квартире обнаружено тело местной жительницы, 1973 года рождения, с признаками насильственной смерти. При проведении следственно-оперативных мероприятий установлено, что накануне утром между хозяйкой квартиры и ее 47-летним родственником возник конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил женщину электрошнуром, после чего скрылся с места преступления», — сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

После совершения необходимых действий по сбору доказательств вины подозреваемого, дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало о жителе поселка Тазовский (ЯНАО), который пытался убить своего брата. Мужчине было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.