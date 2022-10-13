В Курганской области семьям мобилизованных бойцов выдают тушенку сахар и гречку

В гуманитарную помощь входит тушенка, сахар, крупы и макароны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семьям мобилизованных бойцов из Курганской области выдают гуманитарную помощь в виде продуктов питания. В набор входит тушенка, консервы, сахар, макароны и крупы. Информация об этом размещена в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такую помощь привозят семьям мобилизованных. Старшему сыну пять лет, второму только 10 месяцев», — подписала фото с гумпомощью пользователь Кристина в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованном фото четыре банки тушенки с мясом, кашей и пловом. Также в наборе пакет макарон, сахара, упаковка риса и гречки. Еще на одном фото, которое в комментариях разместила другая женщина, в продуктовом наборе были рыбные консервы.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти сформировали список нужд семей мобилизованных. По словам главы региона Вадима Шумкова, чаще всего они нуждаются в газификации, ремонте кровли и закупке дров. Кроме того, есть потребности в одежде и обуви для детей и прохождении лечения. Замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина отметила, что продуктовые наборы доставляют в первую очередь многодетным семьям. Также в Круганской области продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных бойцов. Им собирают экипировку, снаряжение, продукты питания и инструменты.

Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По словам президента страны, в первую очередь будут призывать бывших военных, имеющих боевой опыт и необходимые специальности. По данным Минобороны РФ, потребуется около 300 тысяч человек из запаса.

Семьям мобилизованных курганцев выдают наборы с продуктами питания Фото: группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте»

В них входит: тушенка, консервы, крупы, сахар и макароны Фото: группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте»